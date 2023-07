Måneskin ... rock in neverjetna energija

Dolge vrste ljudi so se celo popoldne vile okoli tržaškega stadiona Nereo Rocco. Niti žgoče sonce in temperature krepko čez 30 stopinj niso ustavile oboževalcev Maneskinov. Rockerji iz Rima so upravičili svoj sloves šovmanov. Na oder so stopili s 15-minutno zamudo in pred 26.000 glavo množico, toliko se je po besedah organizatorjev zbralo na stadionu, začeli letošnjo evropsko turnejo koncertov na stadionu. Začeli so spektakularno s singlom Don’t wanna sleep. In nadaljevali s komadom Gossip. Nato pa razgreto publiko navdušili z uspešnico Zitti e buoni. Nadaljevali so z ravno pravim odmerkom samozavesti, neverjetne energije in samozagledanosti. Stadion Rocco nocoj ponuja spektakel, ki mu v Trstu nismo bilo priča vse od nastopa The Bossa, kakor oboževalci pravijo Bruceu Springsteenu, ki je v Trstu nastopil pred enajstimi leti.