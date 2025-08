Martina Oppelli pred smrtjo tožila zdravstveno podjetje Asugi

Martina Oppelli je pred poslednjim potovanjem v Švico opravila še zadnjo izmed potez, s katero se je zavzela za prosto odločitev vsakogar, da odloča o svojem življenju in smrti. »Martina je na tržaško tožilstvo podala ovadbo proti zdravstvenemu podjetju Asugi. Tožila ga je zaradi kaznivih dejanj mučenja ter zavrnitve in opustitve uradnega dejanja,« je včeraj na srečanju z mediji v kavarni San Marco povedal odvetnik Marco Cappato, predsednik društva Luca Coscioni, ki je MartiniOppelli stalo ob strani v njenem boju za dostojno smrt doma.

Trikrat zavrnili njeno prošnjo

Kot je razložil Cappato, je Oppelli, ki je trpela za hudo obliko multiple skleroze ovadbo vložila, ker je zdravstveno podjetje Asugi trikrat zavrnilo prošnjo po samomoru z zdravniško pomočjo. To je kasneje tudi odvrnilo, da bo takoj spet sprožilo ocenjevalni postopek za presojo zdravstvenega stanja Oppelli, a tega ni storilo. Ovadbo zaradi domnevnega kaznivega dejanja mučenja pa je Oppelli na tržaško tožilstvo podala, ker naj ji bi zdravstveno podjetje s stalnim zavračanjem prošenj za samomor z zdravniško pomočjo prizadejalo hude muke.

Na srečanju z mediji so spregovorili tudi prostovoljka društva Felicettta Marchese ter Claudio Stellari in Matteo D'Angelo, ki sta Martino Oppelli pred nekaj dnevi pospremila v Švico, kjer so Tržačanki že pred dobrim letom dni odobrili možnost samomora z zdravniško pomočjo.