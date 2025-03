Massimo Veronese zapušča odborniško mesto

Ob koncu današnjega dopoldanskega zasedanja devinsko-nabrežinskega občinskega sveta je odbornik Massimo Veronese nepričakovano sporočil, da zapušča odborniško funkcijo. Veroneseja je junija 2022 izvoljeni župan Igor Gabrovec želel v svoji odborniški ekipi, v kateri je bil odgovoren za urbanizem in prostorsko načrtovanje, javne investicije, javno premoženje in skupno lastnino. Ob koncu zasedanja je zbranim napovedal, da se umika z odborniškega mesta. »Iz poklicnih razlogov«, je pojasnil in se zahvalil vsem za skupaj opravljeno pot. Župan Igor Gabrovec je napovedal, da bo njegovo mesto po novem zasedel Lorenzo Corigliano, ki je bil že odbornik za bilanco v mandatu 2012 -2017 za časa županovanja Vladimirja Kukanje.