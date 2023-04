Med kandidati za boljunsko tovarno v ospredju japonska družba

Proizvajanje vodika, orožja, avtomobilskih delov ali silosov v kmetijske namene. Kakšna bo usoda boljunske tovarne Wärtsilä, bo zelo verjetno znano prihodnji teden, ko se bodo v torek na italijanskem ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo v Rimu z državno sekretarko Fausto Bergamotto in svetovalcem Giampierom Castanom ponovno sestali sindikati in predstavniki deželne vlade.

V pretres bodo vzeli predloge, kot kaže, treh večjih družb, ki se zanimajo za prevzem tovarne in zaposlenih. Do jutri, ko zapade rok, se lahko na ministrstvu sicer zglasi še kdo. Ime, ki se najpogosteje pojavlja, je trenutno Mitsubishi. Japonska družba je sicer že bila na seznamu, a le posredno preko zagonskega podjetja H2energy, ki se ukvarja s proizvajanjem vodika. Ministrstvo je družbo pozvalo, naj ne nastopa preko manjših podjetij. Z njim so bili že marca v igri avstrijska družba Christof, ki se ukvarja z izdelavo silosov (ta je udeležbo zanikala), IMR Industries iz Lombardije, proizvajalec avtomobilskih komponent, in nemški proizvajalec orožja Rheinmetall, ki se sicer pogovarja z vlado.

»Ministrstva naj nastopijo v vlogi neposrednega sogovornika z mednarodnimi investitorji,« pravi poslanka DS Debora Serracchiani, ki opozarja, da mora vlada ponuditi solidne temelje omenjenim družbam že pred 18. aprilom, ko bo ministrstvo izbralo med ponudniki.