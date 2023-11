Med krajo je zatulil alarm, policisti so tatu ustavili med begom

Lokalni policisti, ki so v civilu nadzorovali dogajanje pri Svetem Ivanu in v Podlonjerju, so v ponedeljek, 20. novembra, na osamljenem območju v Podlonjerju opazili ustavljeni skuter, ki se jim je zazdel sumljiv. Ugotovili so, da je lastnik že znan varnostnim organom zaradi številnih kazenskih dejanj in ne prebiva v bližini. Medtem, ko so lokalni policisti preiskovali skuter, se je v bližnji hiši sprožil hišni alarm in je zatulila sirena. Opazili so zakrinkanega moškega, ki je preplezal ograjo in je skušal pobegniti, ko jih je zagledal. Lokalni policisti so ga ustavili, pri čemer je nasilno odreagiral in jih udarjal z nogami in pestmi. Vseeno so ga uspeli pridržati in so ga pospremili na poveljstvo v Ulici Revoltella. Po preiskavi hiše, kjer je nameraval krasti, so našli manjši kovinski vzvod, rokavice, svetilko in balaklavo, za katere sumijo, da jih je uporabil pri svojem neuspelem podvigu. Poskusil je s silo odpreti okno, kar pa mu ni uspelo, zato je razbil šipo, ob čemer se je sprožil hišni alarm.

Moškega, 34-letnega Tržačana L. G. A., so aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Osumljen je tatvine v oteževalnih okoliščinah in upiranja uradni osebi. Eden od lokalnih policistov se bo moral zdraviti zaradi poškodb.