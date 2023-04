»Med poukom sem izvedel, da je v Trstu bilo koncentracijsko taborišče«

»Samo takrat, ko smo se med poukom pripravljali na šolski izlet, sem izvedel, da je v Trstu delovalo koncentracijsko taborišče. O holokavstu sem sicer že marsikaj vedel, predvsem o tem, da so nacisti in fašisti lovili pripadnike judovskih skupnosti. Tukaj pa sem spoznal drugo zgodbo o žrtvah slovanskega porekla, homoseksualcih in političnih nasprotnikih režima. Kar me najbolj jezi, je to, da za storjena kazniva dejanja v Italiji nihče ni prestal nikakršne kazni.«