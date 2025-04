Med Ulicama Martiri della Libertà in Udine v Trstu je danes dopoldne, približno ob 11. uri, prišlo do prometne nesreče. Avtomobil naj bi zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. Šlo naj bi za posledico trka z drugim avtomobilom ali motornim kolesom. Okoliščine nezgode preiskujejo lokalni policisti. Na kraju so tudi gasilci.