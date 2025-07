Med Zgonikom in Sesljanom do smrti povozili moškega, ki je preskočil varnostno ograjo

Danes ponoči je nekaj po polnoči na avtocestnem priključku med Zgonikom in Sesljanom v smeri Benetk voznica do smrti povozila štiridesetletnega moškega, ki je preskočil varnostno ograjo in se znašel sredi ceste. Do preskoka je prišlo na cestišču v smeri Trsta, moški pa je nato hodil vse do sosednjega cestišča. Zanj ni bilo pomoči, umrl je na kraju nesreče.

Menda naj bi se, preden je preskočil ograjo, poškodoval v drugi prometni nesreči, ki se je pripetila le nekaj pred tragedijo. Po trku je stopil z avta in začel hoditi do cestišča v obratni smeri. Okoliščine preiskuje prometna policija, ki je bila na prizorišču z gasilci, reševalci in osebjem družbe Anas.