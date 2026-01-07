Meja kot metafora ženske, ki doživlja nasilje

Projekt rimske fotografinje o tromeji in pobuda tržaške ženske konzulte za ozaveščanje o boju proti nasilju nad ženskami nista nastala skupaj in z istim namenom, pravzaprav pa imata veliko skupnega. Tako so od krile predstavnice tržaške ženske konzulte, ki so v kavarni Knulp postavile na ogled 14 fotografij Eleonore Pannunzi, v katere je rimska umetnica skušala ujeti prisotnost in vpliv meje na obmejne prebivalce Avstrije, Slovenije in Italije.

Obmejno ozemlje kot kraj srečevanja in preporoda

Z razstavo želijo vzbuditi razmislek o meji kot metafori položaja ženske, ki doživlja nasilje. Razstavo so v ponedeljek odprle v okviru pobude za odpravo nasilja nad ženskami Direzione rispetto, na ogled bo do ponedeljka, 12. januarja. Izbrale so fotografije fotografskega projekta Triland, ki ga je Eleonora Pannunzi letos razstavljala v muzeju nekdanje carine v Trevisu. Razvijala ga je tri leta.

»Ko sem obiskala kraje ob vzhodni meji, sem močno začutila njeno prisotnost v oblikovanju obmejne identitete,« je pojasnila avtorica črno-belih fotografij, ki prikazujejo krajine, detajle, osebe in prizore, ki so nastali v Italiji, Avstriji in Sloveniji. Kar pa je želela ujeti v svoj objektiv, je obmejno ozemlje kot kraj srečevanja in skupnih točk, rasti in preporoda, je povedala.