Migranti na prostem, ker jih ne selijo drugam

V poletnih mesecih so številni mimoidoči – zlasti tisti, ki so mimo krenili v večernih urah – dobili vtis, da na Trgu Libertà pred tržaško železniško postajo nikoli ni bilo toliko migrantov. Pogled pa je lahko varljiv, saj nismo pred nikakršnim nenadnim porastom prihodov beguncev z balkanske poti ali pojavom, ki se ne bi dogajal vsako poletje, svari Gianfranco Schiavone predsednik solidarnostnega konzorcija ICS.

Problem pa dejansko obstaja. Veliko migrantov je prisiljenih prenočiti na prostem, ker jih nimajo kam napotiti. Predstavnik enega izmed nosilnih stebrov tržaške mreže sprejemanja izvor težav vidi »na vrhu«, se pravi v italijanskem notranjem ministrstvu in prefekturi, ki po njegovem mnenju nista nikoli tako pomanjkljivo kljubovala položaju. Proti prvemu so pripravljeni postopati tudi na sodišču, drugi pa so poslali že šest pisnih opozoril.

Temnih dni ni manjkalo in niti zastojev, prvič pa so dosegli tako dno, je prepričan. Migrantov, ki so prispeli v Trst, namreč ne selijo v druge dežele tako redno kot bi morali in torej ni mesta za novih. Trenutno naj bi pod milim nebom prenočevalo približno 250 beguncev, na odobritev prošnje za azil čaka 60 posameznikov, do selitev drugam pa ni prihajalo kar deset dni, je pred dnevi opisal za spletni portal Triesteprima.