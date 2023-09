Mihi Obitu mednarodna literarna nagrada Rilke

Med četverico finalistov je naposled slavil Michele (Miha) Obit. Zmago v sklopu tretje mednarodne literarne nagrade Rainer Maria Rilke si je beneški pesnik in prevajalec zagotovil z zbirko poezij La balena e le foglie, ki je izšla pri založbi Qudulibri.

Zmagovalca literarne nagrade, ki jo razpisuje skupina Ermada Flavio Vidonis v sodelovanju z občinami Devin - Nabrežina, Komen in Buje, so slovesno razglasili danes dopoldne na Devinskem gradu. Za zmago sta se ob Obitu v kategoriji že objavljanih del potegovala še Luca Baldoni (Anno naturale, založba Passigli) in Beatrice Achille (Medeatiche, založba Vydia editore). Zmagovalec še neobjavljenih verzov pa je bil škotski pesnik Christopher Whyte z zbirko Non dimenticare gli angeli (založba Vita Activa Nuova), ki je svoje poezije ponudil v gelščini.

V žiriji v kategoriji »objavljenih del« je sedela tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc, ki je priznala, da je bilo kar nekaj zanimivih avtorjev, ki so bili izraz večjezičnosti, kakor je bil sam Rilke pesnik večjezičnosti.

Tatjna Rojc je opozorila, da je Obit zelo rafiniran v svojih prispodobah in metaforah, ravno tako pomembno je njegovo prevajalsko delo, tako da so vsi v žiriji priznali njegovo široko literarno dejavnost. »Zadovoljna sem, da je bil nagrajen Miha Obit, ker menim, da pooseblja naš teritorij,« je ugotavljala. Obit je tudi prebral poezijo iz nagrajene zbirke.

