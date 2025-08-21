Miljski občinski svet solidaren z zaposlenimi v tovarni Tirso

Miljski občinski svet je s skupnim stališčem izrazil solidarnost delavkam in delavcem tovarne Tirso, katerim se v teh dneh piše usoda. Na današnji izredni seji, ki jo je zahtevala opozicija z Mauriziem Fogarjem (Lista Milje) na čelu, je prišlo do konstruktivne debate okrog hudih razmer, s katerimi se soočajo zaposleni v miljski tovarni tekstila.

»Župan naj bo na omizju«

»Čez teden dni se bo sestalo ministrsko omizje, na katerem bo znano, ali se kdo zanima za nakup tovarne,« je zahtevo utemeljil Fogar, »30. septembra pa se bo za več kot 150 zaposlenih izteklo čakanje na delo, kar pomeni, da bodo potem brez dohodka. V glavnem gre za okrog 50 let stare ženske, ki nimajo veliko možnosti, da bi se ponovno zaposlile na drugih področjih. V zadnjem letu so prejemale 75 odstotkov plače v prvih šestih mesecih, nato pa le 50 odstotkov, kar pomeni, da živijo že krepko pod mejo revščine.«

Fogar je spomnil, da je bila to nekoč največja tovarna na območju miljske občine in da je v njej delalo veliko miljskih občanov. Zato, je poudaril, »bi morala občina storiti vse, kar je v njenih močeh, da jim zagotovi socialno podporo in da je prisotna na pogajanjih.«