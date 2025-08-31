Ministrica za kulturo: tradicija ni samoumevna

»Resnično ganjena sem bila, ko sem stopila med tolikšno število noš«. Slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko ni skrivala navdušenja nad svati, ki so se s Thomasom Velikonjo in Tino Forčič veselili ob njuni poroki na 28. kraški ohceti. Ob izstopu iz Marijinega svetišča na Tabru je sprejela novoporočenca in jima zaželela obilo ljubezni, medsebojnega spoštovanja in potrpljenja.

»Videla sem noše in svate z obeh strani meje. Kraška ohcet je dokaz, da nas kultura povezuje,« je bila jasna ministrica, ki je za te običaje dejala, da niso samoumevni in da jo veseli, da mladi s tolikšnim zanosom prenašajo naprej to tradicijo.