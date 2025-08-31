Nedelja, 31 avgust 2025
Kraška ohcet

Ministrica za kulturo: tradicija ni samoumevna

Asta Vrečko je ženinu Thomasu in nevesti Tini zaželela obilo sreče in potrpljenja

Martin Poljsak |
Repen |
31. avg. 2025 | 16:04
    Slovenska ministrica za kulturo se je veselila s kraškim parom( Fotodamj@n )
»Resnično ganjena sem bila, ko sem stopila med tolikšno število noš«. Slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko ni skrivala navdušenja nad svati, ki so se s Thomasom Velikonjo in Tino Forčič veselili ob njuni poroki na 28. kraški ohceti. Ob izstopu iz Marijinega svetišča na Tabru je sprejela novoporočenca in jima zaželela obilo ljubezni, medsebojnega spoštovanja in potrpljenja.

»Videla sem noše in svate z obeh strani meje. Kraška ohcet je dokaz, da nas kultura povezuje,« je bila jasna ministrica, ki je za te običaje dejala, da niso samoumevni in da jo veseli, da mladi s tolikšnim zanosom prenašajo naprej to tradicijo.

