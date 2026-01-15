Modro gospodarstvo ponuja možnost čezmejnega skupnega razvoja

Jadransko morje ni vodna meja, ki deli države, ampak prostor, ki ponuja možnost sodelovanja in skupnega razvoja. V ta namen je nastal projekt Leap to blue (Skok v modro) v okviru programa Interreg Italija-Hrvaška, ki želi spodbuditi inovativne, predvsem pa okolju prijazne oprijeme v okviru italijanskega in hrvaškega trajnostnega modrega gospodarstva. Projekt so danes predstavili na tržaški univerzi, ki je z Oddelkom za gospodarske vede, matematiko in statistiko DEAMS partner projekta. Vodi ga zadrska univerza v sodelovanju z zvezo trgovinskih zbornic italijanske dežele Veneto Unioncamere, apulijsko deželno agencijo za tehnološki razvoj ARTI Puglia Univerzo v Zagrebu in Hrvaško gospodarsko zbornico HGK.

»Projekt je za naše ozemlje dobra priložnost razvoja. Z njim želimo graditi kompetence na področjih modrega gospodarstva,« je danes rektorica tržaške univerze Donata Vianelli uvedla predstavitev projekta in poudarila, da je dialog z ozemljem temeljnega pomena za uspešen razvoj celotne družbe. Univerza v Trstu ima namreč nalogo, da malim in srednjim podjetjem ponudi sredstva zlasti za izobraževanje na področju trajnostnega modrega gospodarstva, digitalizacije in vseh kompetenc, ki so lahko koristne za razvoj jadranskega območja v skladu z smernicami Evropskega zelenega dogovora.