Morju prijazni nasadi

Iz morja v ponev se glasi naslov znane knjige Marjuče Offizia, ki je ob koncu osemdesetih let pristala na policah vseh ljubiteljev ribjih jedi na Slovenskem. Zgovoren naslov je skoraj ponarodelo geslo, s katerim označujemo svežino morskih dobrot in kratko pot, ki jo od ribiških mrež prevozijo do domačih ali gostinskih kuhinj. Avtorica je že v osemdesetih letih s svojo knjigo strmela v trajnostni razvoj ribolova in gojenja morskih vrst in to v času, ko je bil okolju prijazen proizvod še neznan in kultura uživanja lokalnih vrst na trgu že bled spomin. Nekateri pa, kljub hitremu razvoju družbe, ki strmi po še hitrejšem dobičku, ne pozabijo, da bi brez narave ne proizvajali ali prodajali in da za kakovostni proizvod mora pot med morjem in ponvijo biti res čim krajša.

Taka je pot klapavic, ki jih gojijo v Tržaškem zalivu pri Križu.