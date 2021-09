Morska bitja v Kraški hiši

V Kraški hiši v Repnu je na ogled čisto posebna in nadvse prikupna razstava Pesci. Pesci? Pesci! Posvečena je seveda ribam, svoje domiselne stvaritve pa obiskovalcem ponuja na ogled Tržačan Andrea Lodi (Qqc za prijatelje), ki je v morje in v tisočera bitja, ki v njem živijo, naravnost zaljubljen. Do take mere, da jim vliva življenje celo na kopnem. Z odpadnega materiala iz odlagališč, pa tudi takega, ki ga je naplavilo morje, in lesa upodablja namreč čudoviti podvodni svet z ribicami, rakci, povodnimi konji in morskimi psi vseh velikosti in vrst.

Na sobotnem odprtju Lodijeve razstave je zbrane nagovoril predsednik Zadruge Naš Kras Edi Kraus, ki se je zaustavil zlasti pri simbolnem pomenu razstave. »Razvoj svetovne, predvsem pa evropske ekonomije po covidnem obdobju gre v smer zmanjševanja obremenjevanja okolja,« je dejal in spomnil na mnogotere izzive glede ravnanja z odpadki, iz katerih umetnost v tem primeru črpa svoj navdih. Kot velik ljubitelj in opazovalec morja se Andrea Lodi namreč zaveda, da neodgovorno ravnanje z odpadki daleč preveč obremenjuje okolje in morsko življenje, je dejal Kraus. »Odpadke je spremenil v umetniška dela, ki so po eni strani dopadljiva za oko, po drugi pa opozarjajo na škodo, ki jo povzročajo okolju.«

Da je bil večer popoln, je poskrbel moški pevski zbor Kraški dom, ki ga vodi Vesna Guštin, in zapel nekaj pesmi na, kajpak, morsko tematiko.

Lodijeve ribe bodo na kamnitih stenah Kraške hiše na ogled do 31. oktobra, in sicer ob nedeljah in praznikih od 11. do 12.30 in od 15. do 17. ure. (sas)