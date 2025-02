Mosp stavi na pomen človeškega glasu

Z besedo na dan! je naslov, ki so si ga omislili mladi pri društvu Mosp (Mladi v odkrivanju skupnih poti) za letošnjo Prešernovo proslavo, ki jo prireja Slovenska prosveta v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev. Mladim je namreč letos zaupana organizacija vsakoletne proslave in bo torej potekala po njihovi zamisli ter v njihovi izvedbi, in sicer drevi ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti 3.

Naslov priklicuje vsebinski poudarek prireditve, to se pravi pomen človeškega glasu, preko katerega se rojevata beseda in tudi glasba. Beseda – logos je bila najprej izrečena, šele nato napisana. Ustno izročilo je pred pismenstvom, tako kot se je ljudska glasba dolga stoletja, če ne tisočletja, prenašala iz roda v rod preko glasu in ne preko notnih zapisov. Vrnitev k začetkom, k izvirom torej, k temu napeljuje izbira vezne niti Mospove vsebinske zamisli, ki ima seveda tudi širši pomen, če pomislimo, kakšno pomembno vlogo ima glas v človekovem življenju, zlasti pri izobraževanju, pri razumevanju vezane in nevezane besede, vključno Franceta Prešerna, če se v primeru težav pri izreki zatekamo k pomoči za to usposobljenih strokovnjakov - logopedov.

Pri izpeljavi prireditve bodo sodelovali uveljavljena vokalna skupina Anakrousis, ki navdušuje s svojimi izvedbami zlasti swing in jazz glasbe, Radijski oder in drugi recitatorji. Slavnostna govornica bo logopedinja Anika Tosolini, povezoval bo Boštjan Petaros.