»Mušič surov in rezek tako v filmu kot v delih«

Počasen govor, ki ga tu pa tam prekinjajo pavze, krajše ali daljše. Pa še kašelj in občasen beg misli nekam drugam ustavljajo besede svetovno znanega umetnika Zorana Mušiča, ko pred kamero pripoveduje svojo trpko taboriščno izkušnjo. Ob dnevu spomina se mu je v sredo zvečer poklonila Občina Trst, ki je v dvorani Bazlen Palače Gopčević poskrbela za predstavitev obnovljenega dokumentarnega filma Zoran Mušič. Slikar v Dachauu (1998, 2022).

Dokumentarni film je ob Mušičevi 90-letnici leta 1998 v umetnikovem beneškem studiu posnel režiser Giampaolo Penco za družbo Videoest in bil zanj nagrajen na Unesco Art film festivalu v Parizu. Sedanjo obnovo oz. delno dopolnitev dokumentarca je finančno krilo ministrstvo za kulturo v okviru projekta za ureditev celostnega kataloga kulturne dediščine oz. z željo po ohranjanju dokumentacije o boju proti nacifašizmu, odporništvu in osvoboditvi, je povedala Claudia Colecchia v imenu mestnih muzejev; posnetek bo v prihodnje dostopen na spletni strani mestnih muzejev tudi v slovenščini in angleščini.

