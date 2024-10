Na Barcolani bomo delili pozitivne energije

»Časi niso vedri, zato želimo deliti pozitivne energije, ki jih lahko prinaša Barcolana,« pravi Mitja Gialuz, predsednik jadralnega kluba SVBG, ki organizira Barcolano. Jadralska prireditev bo letos doživela 56. izdajo, kar deset jih je v zadnjih letih krmaril Gialuz, ki je s široko ekipo sodelavcev zaslužen tudi zato, da so leta 2018 postali največja regata na svetu. V zadnjih letih se zavzemajo predvsem za kakovostni preskok, pravi klubski predsednik, s katerim smo poklepetali, ko so bile živahne priprave še v polnem teku. Včeraj popoldne z odprtjem glavnih stojnic na osrednjem Velikem trgu je dogajanje stopilo v živo. In pestro bo vse do nedelje, 13. oktobra, ko se bo največji tržaški praznik končal z regato vseh regat.

Slogan letošnje izdaje so pozitivne energije. Koliko pozitivne energije lahko pravzaprav proizvede Barcolana?

Veliko. Tako na kopnem kot na morju. Odločili smo se za ta slogan, ker živimo v težkih časih in obkroženi s kar dvema vojnama. Na Bližnjem vzhodu situacija postaja vse hujša, tudi v Ukrajini ne kaže, da bi se vojno stanje lahko umirilo. Prav zato še kako potrebujemo pozitivne energije.

Po vašem se Tržačani istovetijo z Barcolano?

Mislim, da ja. Dokaz za to so številne kandidature za program spremljevalnih prireditev. Na naš poziv so se odzvala društva z vseh koncev tržaške pokrajine.