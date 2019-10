Na Barcolani po desetih letih spet slovenska zmaga

Barcolana 50+1 ima po letu 2009 spet slovenskega zmagovalca, po točno desetih letih si je zmago priborila spet Maxi Jena, letos sicer kot Way of life. Jadranica slovenske ekipe Ewol, na čelu katere stoji Gašper Vinčec, je s pravilnimi izbirami v rahlem vetru ugnala celo floto že po startu in samostojno jadrala do konca.

Odločal je že odličen start, v katerem so sicer za nekaj časa k sebi priklicale objektive manjše jadrnice, nato pa so v ospredje stopile velikanke, ki so povečini startale v bližini svetilnika. Z lažjimi in manjšim jadrom je slovenska Way of life Gašperja Vinčeca (80 čevljev) prevzela velik naskok že na prvi stranici. Izbrala je tudi pravo smer in se prva približala prvi boji, nato pa zajadrala do druge boje, ki je bila po odločitvi regatnega odbora, tudi cilj. Do cilja je potrebovala nekaj manj kot dve uri. Na krovu je s slovensko ekipo jadral tudi najboljši kolesar na svetu Primož Roglič.

Slovenska jadrnica je na Barcolani zadnjič zmagala leta 2009, ko je Maxi Jeno vodil Mitja Kosmina, sicer pa smo slovensko zmago na Barcolani dočakali med letoma 1995 in 1997 z Gajo Legend.

Za sabo je na prvi stranici stalno stala 100-čeveljska Arca Fondi SGR Wild Thing Furia Benussija in Portopiccolo Tempus Fugit s krmarjem Mitjo Kosmino. Od protagonistov je največ težav na startu imela ženska posadka na jadrnici 80 Maxi Golfo di Trieste, ki pa sredi prve stranice vendarle ujela vodilne. Četverica v ospredju je bila le kaplja v morju belih jader, ki so se borili v ozadju proti rahlemu vetru.

Drugo mesto je pripadlo črnogorski jadrnici Shining Miloša Radonjića, ki je v soboto zmagal Go to Barcolana from Slovenia.

Najboljša jadranica slovenskih klubov v Italiji je bila Dragonudo na 84. mestu z mlado Čupino posadko, Viktor Sireninega člana Franca Sedmaka pa je končal 104., prvi v kategoriji 9.

Vrstni red:

1. Way of Life (Gašper Vinčec)

2. Shining (Miloš Radonjić)

3. Scorpio (Iztok Krumpak)

4. Adiatic Europa (Dušan Puh)

5. Fanatic (Alex Peresson)

6. Wild Thing Arca SGR (Furio Benussi)

7. Barraonda (Franco Ferluga)

8. Golfo di Trieste (Francesca Clapcich)

9. Portopiccolo Tempus Fugit (Masoli/Furlan)

10. Celansport (Andrea Nevierov)