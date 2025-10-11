»Na Barcolani se bomo tudi letos borili za potencialno zmago«

Koprski jadralec Mitja Kosmina odkar jadra, je izpustil morda le eno Barcolano - ko je bil v vojski. Za sabo ima nekaj zmag in veliko drugih mest. Tudi na letošnji Barcolani bo za krmilom jadrnice Prosecco Doc Shockwawe in pričakuje, da se bodo na jutrišnji regati uvrstili med prve najhitrejše jadrnice. Če je regata za Jesenski pokal za veliko večino udeležencev družaben dogodek, je ta za profesionalne jadralce resen posel. S slovenskim krmarjem smo poklepetali v četrtek popoldne, ko se je s svojo ekipo vrnil s treninga na morju.

Mitja Kosmina, vi ste postali sinonim Barcolane. Kaj si obetate od letošnje izdaje?

Letos bom ponovno nastopil z jadrnico Shockwawe Prosecco Doc, s katero smo dve leti zapored osvojili drugo mesto in se borili za potencialno zmago. Na letošnji Barcolani so cilji enaki. Ekipa je izredno močna, potek regate pa bo seveda odvisen tudi od vremenskih pogojev. Jadrnica ima v določenem vetru prednosti ali slabosti. Upati moramo na najbolj optimalen veter, ki nam bi odgovarjal.

Na kakšno vreme kaže zaenkrat?

Zaenkrat krožita dva modela. Po enem bo v nedeljo pihal šibek veter, po drugem modelu bi moralo biti malo več vetra in v ta model jaz osebno želim verjeti. Po tem modelu bi v jutranjih urah moral pihati burin, ki naj bi trajal urco ali dve, kar je za nas dovolj, da končamo regato.

Vi ste tudi letos krmar, kajne?

Tako je. Ob meni bo taktik Michele Paoletti, v posadki pa imamo še nekaj domačih fantov. Naj izpostavim Aleksandra Seiferta, Ranko, Rena Kaligarič, Vida Jeranka in Vitjana Buzana. Ostali člani so Italijani. Posadka šteje 21 ljudi.

Kako pomembna je usklajenost ekipe oziroma koliko treningov imate za seboj?

Na barki smo sami profesionalci, dobro se poznamo. Vsaj 70 odstotkov ekipe se med seboj odlično pozna, a tudi novi obrazi so vrhunski jadralci. Lahko rečem, da smo v tem trenutku zelo usklajeni. Zdaj nas čaka samo še dirka, med katero se lahko zgodi marsikaj.

Ste morda letos pogrešali regato za pokal Bernetti, ki je preteklo nedeljo odpadla zaradi slabega vremena in ki bi vam prav gotovo pokazala, kako konkurenčni ste letos v Tržaškem zalivu?

Vsekakor smo pogrešali to regato, saj vsaka dirka pride še kako prav. Eno je, ko v optimalnih pogojih treniraš sam, drugo pa je, ko se soočaš s konkurenco. Vse posadke bi si želele več regat za primerjavo, a tako pač je, v tem športu ima vreme pomembno vlogo.