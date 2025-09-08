Na cesti za Prebeneg spet stekel promet

Na cesti med Prebenegom in Socerbom je danes ob 13. uri po skoraj šestih mesecih zaprtja spet stekel promet. Ob tej priložnosti se je na kraju zbrala manjša množica ljudi. Prisotni so bili med drugim dolinski župan Coretti, podžupan Savron in odbornica Sormani. Ob odprtju je cesta spet zaživela, kmalu je bilo videti kar nekaj vozil, med drugim kolesarje, avtomobile in skuterje. Za zdaj še velja prepoved za vozila, težja od 3,5 tone, saj na kraju še potekajo geološke študije oziroma meritve, potrebne za sanacijo območja. Promet bo potekal izmenično enosmerno, urejali ga bodo s pomočjo semaforjev.

Ponovno odprtje ceste so določili v dogovoru med predstavniki Občine Dolina in Mestne občine Koper ter pristojnih služb z obeh strani meje. Zaprtje pomembne prometnice je 21. marca odredila Enota deželne decentralizacije Trst zaradi usada.