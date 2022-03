Na cvetličnem sejmu več spominkov kot rastlin

Ob Trgu sv. Antona je zadišalo po cvetlicah, pa tudi po začimbah, tartufih, olivah in eteričnih oljih, ki jih na stojnicah prodajajo ob knjigah, lesenih okraskih, šalih in drugih pripomočkih, na voljo mimoidočim ob vsakem sejmu v mestnem središču. Cvetlični sejem Trieste in fiore, ki bo do 27. marca zasedel tudi ulici Ponchielli ter del ulic Paganini in Santa Caterina, je sicer prijetna priložnost za spomladanski sprehod med nekoliko neurejenimi začasnimi vrtovi z vazami agrumov, okrasnimi rastlinami, sadnimi drevesi, vrtnicami in kaktusi,