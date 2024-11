Na Fernetičih toliko odpadkov, da so cene za odvoz previsoke

Odpadki na Fernetičih še naprej povzročajo glavobole. Na zadnjem občinskem svetu je opozicijska svetnica Martina Skabar zahtevala pojasnila v zvezi s povišanjem smetarine Tari. Občina Repentabor jo je sprejela julija letos.

Kot je pojasnila županja Tanja Kosmina, so bili to prisiljeni storiti, ker se je družba Interporto pri Fernetičih že pred časom odpovedala občinski storitvi odvažanja odpadkov. Posledično je umanjkal njen prispevek za to storitev, ki jo za občino opravlja podjetje Isontina Ambiente. Smetarji pa imajo pri Fernetičih tudi bistveno več dela z odvažanjem odpadkov, ki jih proizvedejo sprejemni center za begunce Malala, dom za starejše občane Hotel Fernetti ter organi pregona, ki na mejnem prehodu s Slovenijo nadzorujejo pretok vozil in blaga.

Kosmina je zato tržaškega prefekta Pietra Signoriella zaprosila za srečanje, do katerega naj bi prišlo v prihodnjih dneh. »Prav bi bilo, da bi prefektura prevzela del finančnega bremena za odvoz odpadkov, ki jih proizvedejo objekti, s katerimi sama tudi upravlja,« je sklenila županja.