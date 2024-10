Na Gledališkem vrtiljaku Lučka pravljični junaki

V Marijin dom pri Sv. Ivanu se v nedeljo, 13. oktobra, ob 16.30 vračajo gledališke skupine in z njimi zgodbe za otroke in družine. Zaživel bo namreč 27. gledališki vrtiljak Lučka, ki so ga tako poimenovali po Lučki Susič, duši družinskega abonmaja, ki je zanj skrbela celih 25 let.

Letošnjo gledališko sezono, ki jo prireja Radijski oder s Slovensko prosveto, bodo uvedli mladi gostje s Koroške. V okviru 21. Koroških dnevov na Primorskem bo nastopila gledališka skupina Katoliškega prosvetnega društva Planina Sele s priljubljeno pravljico Svetlane Makarovič Sapramiška, so sporočili na včerajšnji predstavitvi sezone 2024/2025, ki bo postregla s šestimi gledališkimi igrami. Prirejajo jih s podporo Dežele FJK, Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Zadružne kraške banke Trst Gorica. Letošnje nastopajoče skupine in posameznike so predstavili predsednica Radijskega odra Manica Maver, predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič in odbornica Anka Peterlin.

»Kar združuje vse predstave, so vrednote, ki jih posredujejo otrokom. Med temi so na primer prijateljstvo, družina, dobrosrčnost,« je navedla Manica Maver in naštela še pet pravljic, ki bodo ob nedeljah popoldne zabavale otroke. 17. novembra jih bo obiskal Sten Vilar in s seboj pripeljal Gusarja Berta, 8. decembra pa Muca copatarica po zaslugi Lutkovnega gledališča Fru-Fru iz Ljubljane. »Kot vsako leto pa bomo pisali tudi Miklavžu, naj nas takrat obišče,« je dejala predsednica Radijskega odra.

Na Gledališki vrtiljak organizatorji vabijo tudi starše. Letošnji abonma znaša 30 evrov, drugi otrok ali spremljevalec plača 20 evrov, ostali abonmaji za člane iste družine pa stanejo samo en evro. Rezervacija je možna s klicem na telefonsko številko 040 370846 od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure ali pred predstavo v Marijinem domu. Možen bo tudi nakup posameznih vstopnic.