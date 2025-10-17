Na Grad sv. Justa prihaja Valvazor

Na tržaškem Gradu sv. Justa bo od jutri do 11. januarja 2026 na ogled razstava o Janezu Vajkardu Valvazorju in njegovi enciklopediji Slava Vojvodine Kranjske. Razstavo podob iz slovite knjige je leta 2022 postavil Istrski pomorski muzej iz Pulja, gostovala je tudi v Kopru. V ospredje postavlja istrske krajine, ki jih opisuje znameniti knjižni spomenik. Obiskovalci si bodo lahko ogledali več reprodukcij bakrorezov z originalnim opisi. V tržaško postavitev razstave so vključili tudi ilustracije in zapise o Trstu, Devinu in Socerbu.

Slava vojvodine Kranjske je izšla leta 1689 in opisuje nekdanjo habsburško provinco, ki je imela prestolnico v Ljubljani in je zajemala današnjo Slovenijo ter dele hrvaške Istre in Italije.