Na Greti je s ceste padel v potok deset metrov nižje

Včeraj pozno popoldne se je na Greti ponesrečil 80-letnik: po poročanju spletnega medija TriestePrima je v Ulici Collio, v zgornjem delu tržaškega zaselka, zdrsnil s ceste in pristal deset metrov nižje v strugi potoka. Med padcem je udaril z glavo. Ponesrečenec je začel klicati na pomoč, prvi so do njega prihiteli mimoidoči, ki so poklicali na pomoč gasilce in reševalce službe 118. Ti so se na kraj nesreče pripeljali z reševalnim avtomobilom in avtomobilom z zdravnikom. Gasilci so se do ponesrečenca spustili po vrvi, moškega stabilizirali in privezali na nosila tipa toboga, na kar so ga dvignili na cesto in ga predali v oskrbo reševalcem. Ti so ga prepeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje naj ne bi bilo skrb vzbujajoče.