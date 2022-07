Na kolesu in peš si želijo večje varnosti

Če bi se 30 odstotkov dijakov pripeljalo v šolo s kolesom, bi bilo na cestah manj avtomobilov in na avtobusih bi se potniki peljali brez prerivanja. A strahu pred nesrečo je preveč, da bi mladi lahko izbrali to okolju in žepu prijazno prevozno sredstvo. Prometna ureditev v Trstu ne dovoljuje varnega kolesarjenja, kljub temu, da je na cestah dan za dnem več kolesarjev in da evropske smernice vabijo k razvoju trajnostne mobilnosti.

Kolesarsko pot do šole si želijo sami dijaki in dijakinje, ki so včeraj nastopili na seji šeste občinske komisije, pristojne za urbanizem, promet in okolje, na pobudo svetnika iz vrst gibanja Zdaj Trst Riccarda Laterze.