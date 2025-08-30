Na Kraški ohceti naj fantje in moški ne pozabijo na klobuk

Seznam koristnih namigov za jutrišnje poročno slavje na Tabru, ki nam jih je posredovala šivilja Silva Perčič, je kar dolg. Fantje in moški naj ne pozabijo na klobuk: fantje na slamnik v kombinaciji z modrimi ali črnimi tržaškimi hlačami in lajbcem nad belo srajco, moški pa na črn klobuk ali pa na kapo iz kožuhovine. Kaj pa cvetje v gumbnici ali za klobukom? Tega lahko nosi le ženin, je potrdila šivilja.

Torbice in moderni nakit niso dobrodošli

Kakšna naj bo obutev? Tako moški kot ženske naj obujejo preproste, črne usnjene čevlje, prvi z vezalkami, druge lahko take z malo višjo peto. Nogavice naj ne bodo podobne avstrijskim, torej pletenim, pač pa naj bodo gladke, bombažne in dokolenke.

Nobenih torbic - za denar, telefon ali cigarete lahko prav pride vrečka iz blaga, ki jo lahko ženske nosijo pod predpasnikom ali pod krilom, da ni vidna. Pričeska - če si nadenemo ruto oz. f’čou, se rešimo vprašanja pričeske in morebitnih kričečih barv las. Če rute ni, potem naj si dekleta in ženske lase spletejo v kito. Dodatki - ženske naj moderni nakit (ure, prstani, uhani, verižice) pustijo doma: če nimajo kaj starega, originalnega, potem raje nič.