Na Kraški ohceti so vrata odprle osmice

Kljub občasnemu kapljanju dežja je bilo v Repnu danes zvečer živahno. Že prvi dan odprtja osmic, ki bodo s ponudbo domače kapljice in tipičnih kraških jedi vse do nedelje popestrile praznovanje 28. Kraške ohceti, je v vas še pred mrakom privabil lepo število ljudi. Obiskovalci Kraške ohceti so sicer pričakovali predvsem prihod ženina in neveste na osrednji vaški trg, kjer se zaljubljenca, tako kot veli tradicija, v četrtek skupaj zadnjič zavrtita »v ledih stanu«. Za to pa je bilo treba počakati do poznih večernih ur, saj sta se Thomas Velikonja na fantovski in Tina Forčič na dekliški najprej zabavala v družbi svojih prijateljev in prijateljic.

Zato pa je bilo pestro tudi po osmicah, med katerimi novost letos predstavljata osmica Č’ldinovi, ki jo prvič upravlja športno društvo Sloga, in Okusi Krasa in vinarji na Trobčevi domačiji. Tukajšnjega sprejema se je, med drugimi, udeležil tudi novi tržaški prefekt Giuseppe Petronzi.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.