Na Krasu poledica povzroča prometne nesreče in zastoje

Neprijazno zimsko vreme in nizke temperature spet povzročajo težave na Tržaškem. Danes od zgodnjih jutranjih ur je najhuje zlasti na Krasu, kjer je več cest poledenelo. Številni vozniki so se znašli pod udarom, prišlo je tudi do več prometnih nesreč. Med temi izstopa tista, ki se je okoli 6.30 zgodila na avtocestnem priključku pri izvozu za Trebče. Cestišče je bilo popolnoma prekrito z ledom. Voznik je izgubil nadzor nad avtomobilom, vanj sta nato trčili dve vozili, ki sta takoj zatem vozili tam mimo. Avtomobile je nato zadel še tovornjak. K sreči se nihče ni hujše poškodoval.

Nevarno na avtocesti in stranskih cestah

Tržaška civilna zaščita opozarja, da je zaradi ledu nevarno na več odsekih avtocestnega priključka RA 13, poleg Trebč še pri Opčinah in Fernetičih. Avtocesto v smeri Benetk so zato zaprli, vozniki jo morajo obvezno zapustiti pri Trebčah, so nam pojasnili pri italijanski avtocestni družbi Anas, pri kateri niso skrivali, da so se znašli v popolni zmedi. Na stranskih cestah na kraški planoti so zato nastale daljše vrste. Posebno težavno je zaradi poledice med drugim v Gabrovcu, na križišču pri Zgoniku in na Colu.

Vozniki bodite pazljivi

Preglavic zaradi poledice ne manjka niti na drugih obrobnejših predelih Trsta. Na cestah beležijo več zastojev. Promet je upočasnjen. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Miramarskem drevoredu pri parkirišču Bovedo.

Civilna zaščita voznike opozarja, naj bodo pazljivi, ne vozijo prehitro in se držijo varnostne razdalje od drugih vozil.