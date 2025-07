Prebivalci stanovanjskega kompleksa Ater na Melari se ne počutijo na varnem in obenem opozarjajo na degradirano stanje skupnih prostorov ter pozivajo vodstvo družbe za neprofitno gradnjo, naj se odziva na pozive in naj ne zanemarja kritičnega stanja. V ta namen bodo v družbi stanovalcev drugih kompleksov na Tržaškem priredili protest na Senenem trgu, kjer ima Ater svoj sedež. Odločitev je padla v četrtek zvečer, po javnem srečanju, ki so ga na temo varnosti in vzdrževanja priredili v prostorih društva Auser na Melari. S stanovalci so se pogovarjali sindikata SPI CGIL in sindikata stanovalcev SUNIA ter Demokratska stranka in policijski sindikat SAP.

»Stanovalce skrbi,« je po srečanju povedal Renato Kneipp za sindikat SUNIA, »da se bivalni kompleks, ki je v zadnjih letih postal varnejši in prijetnejši, ponovno spremeni v zatočišče tolp, kot je bilo pred nekaj desetletij.« Sindikat je neposredni sogovornik družbe Ater, je še dodal sindikalist, ki pozna težave družbe in stanovalcev. Slednji so v četrtek spomnili, da je pred časom sredi kompleksa delovala policijska postaja. Pozna se, da je ni več.

Demokratska stranka bo medtem prišla v stik z družbo in zahtevala pojasnila. Ater je v odgovor na četrtkovo sejo opozoril, da je njen sogovornik rajonski svet in da je v letu 2025 vendar vložila večje vsote v vzdrževanje kompleksa.