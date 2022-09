Na območjih Natura 2000 žičnice prepovedane

Žičniške povezave ne sodijo v območja Natura 2000. Tako se je izreklo italijansko ministrstvo za ekološki prehod in pojasnilo še zadnji dvom. Pred časom je namreč že prišlo na dan, da evropske direktive prepovedujejo namestitev žičniških povezav in ureditev smučišč na zaščitenih območjih. Takšno je namreč območje gozda Boved, kjer naj bi občina namestila žičniško povezavo med Barkovljami in Opčinami. Nastal je sicer dvom, ali velja prepoved samo za žičniške povezave, namenjene smučarskim središčem, ki ga je ministrstvo rešilo 12. julija, ko je Deželi Furlaniji - Julijski krajini sporočilo, da je prepoved vezana na zaščito živali, predvsem ptic, ki živijo na območjih Natura 2000. Žičnice se zato ne sme postaviti, ne glede na to, ali je povezana s smučarskim središčem. Dežela je sporočilo posredovala tržaški občini, ki pa se o tem do danes ni izrekla.

»Občina je bila torej seznanjena s prepovedjo ureditve žičniške povezave na zaščitenem območju gozda Boved in je kljub temu nadaljevala z razvijanjem načrta oz. z naložbami javnega denarja v projekt, ki ni izvedljiv,« je danes na srečanju z novinarji povedal William Starc, predstavnik odbora proti gradnji žičnice No Ovovia, ki namerava vložiti zahtevek za obravnavo o ravnanju občine na sodišče in na računsko sodišče.