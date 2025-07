Na Opčinah nastaja Borarium

V nekdanji vojašnici finančne policije v Narodni ulici na Opčinah nastaja nekaj velikega. O tem se je lahko prepričal vsakdo, ki se je v torek udeležil prvega dogodka v dvorani Borariuma, openske podružnice tržaškega Muzeja burje. Ta bo uradno odprla svoja vrata septembra, v torek pa sta se o mladinski oziroma otroški literaturi in ustvarjanju nasploh pogovarjala Sergio Ruzzier in Chiara Carminati.

Nosilec projekta preureditve nekdanje vojašnice je sicer Društvena prodajalna na Opčinah, kot jo poznajo krajani »Zadruga«, ki bo tudi zasedla večino prostorov. A o tem kdaj drugič. Dve dvorani - eno v prvem, eno pa v drugem nadstropju objekta v vaškem središču Opčin - je Društvena prodajalna zaupala tržaškemu Muzeju burje. Kot je Primorskemu dnevniku povedal predsednik muzeja Rino Lombardi, bo v prvem nadstropju domovala stalna razstava o burji, s poudarkom na digitalni in interaktivni komponenti, v drugem nadstropju pa bodo razpolagali z večnamensko dvorano z balkonom, ki gleda na dvorišče Prosvetnega doma, kjer domujejo trenutno v glavnem bagri in delovni material za dokončanje nekdanje vojašnice.

Vsebine openske izpostave muzeja so v glavnem že postavljene in, v duhu brezmejnosti vetrov, je brezmejen tudi muzej. Vse vsebine so trijezične - ob italijanščini najdemo slovenščino in angleščino. Lombardi pa ponosno poudarja, da so tam izobešeni bodisi članki o razsajanju burje italijanskega dnevnika Il Piccolo kot tudi članki slovenskega, Primorskega dnevnika. Seveda je na ogled tudi zemljevid celotne jadranske obale, z vsemi glavnimi »vrati« burje, muzej pa združuje znanstvene plati meteorologije z bolj kulturnimi platmi burje.

Po eni strani bodo na streho nekdanje kasarne postavili meteorološko postajo, ki bo zbirala raznorazne vremenske podatke, po drugi pa zbira muzej - in še jih bo, a ne smemo razkriti preveč - pričevanja ljudi, ki živijo v burji.