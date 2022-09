Na Padričah trčila avtomobila in avtobus

V križišču pred Padričami v smeri Trebč se je malo pred 14.30 pripetila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena avtomobila in avtobus. Po prvih podatkih kaže, da je bila ena oseba poškodovana. Na kraju so reševalci službe 118 in lokalni policisti.

Eden od dveh avtomobilov je med zavijanjem izsilil prednost drugemu avtomobilu, pri čemer je prišlo do trčenja, so povedali lokalni policisti. Avtomobil je nato trčil še v prihajajoči avtobus. Gmotna škoda ni bila posebno velika, kaže pa, da je zaradi močnega zaviranja ena oseba na avtobusu bila poškodovana.