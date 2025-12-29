Na Pesku zasegli 150 kilogramov inčunov

Pripadniki luške kapitanije so v sodelovanju z miljskimi finančnimi policisti med božično-novoletnimi prazniki na mejnem prehodu pri Pesku zasegli 150 kilogramov inčunov. Ribe je čez mejo prenašal kombi s hrvaško registrsko tablico. Ker voznik za uvoz rib v Italijo ni imel ustrezne dokumentacije, so tovor zasegli. Obenem iz dokumentov ni bilo mogoče ugotoviti, od kod prihajajo ribe in kdaj so jih ulovili.

Pripadniki obalne straže so preverjali poreklo rib tudi v trgovinah in gostinskih obratih. V šestih primerih so zasegli za skupaj sto kilogramov rib, osličev, brancinov, lignjev in sip, ki jim je potekel rok trajanja oziroma niso bile znane informacije o njihovem poreklu.

Do zasegov je prišlo v okviru akcije Fish Net. Gre za vsedržavno akcijo, s katero želi Obalna straža zaščititi potrošnike rib in morskih sadežev. Samo v Furlaniji - Julijski krajini je luška kapitanija opravila več kot 200 kontrol, zasegla je 250 kilogramov rib in morskih plodov ter izdala za 10.500 evrov glob.