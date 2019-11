Na področju depresije je pomembna preventiva

Na sedežu združenja Krut je bilo v ponedeljek zvečer zanimivo predavanje o ženski depresiji. Glavna gostja večera je bila psihologinja in psihoterapevtka Jana Pečar, ki je spregovorila o preventivnih in rizičnih dejavnikih v življenju ženske. Srečanje je odprlo ciklus predavanj Skrb za naše zdravje in kako ga ohranjamo, ki ga prireja združenje Krut. Gostja je povedala, kateri dejavniki vplivajo na razvoj depresije in kateri jo lahko preprečijo.

Depresija je trenutno v porastu in je pogosteje prisotna pri ženskah kot pri moških, večina raziskav o tej bolezni pa sloni na moškem modelu. Vsekakor je pomembna preventiva, in sicer zdrav življenjski slog z nadziranjem dejavnikov tveganja v vsakdanjem življenju – ženska naj poišče pomoč, ko jo potrebuje in če je preobremenjena. Poleg tega je pomembno, da gojimo svoje interese in zanimanja ter da ne zapostavimo svojih potreb.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.