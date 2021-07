Na političnem parketu nove levosredinske liste

Na tržaškem političnem parketu so nove politične opcije. Koalicija Levice in zelenih se bo potegovala za stolčke v tržaškem občinskem svetu, s seboj pa prinaša tudi novega županskega kandidata oz. kandidatko. Tiziana Cimolino (Zeleni) bo na prihodnjih lokalnih volitvah zastopala združeni stranki Zeleni (Verde Trieste) in Levica (Sinistra in Comune), ki ju povezuje zavzemanje za ekološke in socialne teme.

Združenje Trieste2030, ki se predstavlja kot multidisciplinarna delovna skupina, se je tudi uradno povezalo z listo Russo - Punto Franco levosredinskega županskega kandidata Francesca Russa. Po večmesečnih srečanjih članov, pogovorih in preigranih političnih kombinacijah so sklenili, da ima združenje, ki ga vodi odvetnik Alberto Pasino, veliko skupnih točk z Russovo listo.

Obrise nove koalicije sta Russo in Pasino predstavila na včerajšnjem srečanju z novinarji v kavarni - knjigarni San Marco, na katerem sta poudarila, da gre za koalicijo ambicioznih občanov, ki želijo spremembe.

Leva sredina je dobila še eno listo - Mesto, kot ga želimo. V njo so se združili člani gibanja Drugo mesto (Un’altra città), stranke Člen 1 (Articolo 1) in liste Open FJK. O tem, kdo bo nosilec liste, so njeni glavni akterji še skrivnostni, so pa potrdili, da bodo v najožji ekipi ljudje, ki se spoznajo na različna področja. Lista Mesto, kot ga želimo (ime je začasno), bo na prihodnjih volitvah sodelovala z listo Russo - Punto Franco.

To je na včerajšnji uradni predstavitvi nove politične opcije povedala občinska mestna svetnica Sabrina Morena (Open FVG), ki je novo politično avanturo predstavila skupaj z Rito Auriemma, Mirto Čok, Sergiom Persogliom, Marcellom Bergaminijem, Robertom Dambrosijem in Mario Grazio Cogliati.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku