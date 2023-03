Na Poti prijateljstva več kot 400 pohodnikov

Tradicionalni, že 42. pohod Odprta meja brez ovir, ki ga prirejata sosednji občini Dolina in Hrpelje-Kozina, je v nedeljo privabil več pohodnikov kot lani. Iz Sprejemnega centra Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu in iz Beke sta krenili skupini in se srečali na Poti prijateljstva v Botaču, kjer je nekoč stala državna meja. »Meje okrog nas se še spreminjajo,« je povedal dolinski župan Sandy Klun na uradnem srečanju z županjo Občine Hrpelje-Kozina Sašo Likavec Svetelšek, »in še naprej se bodo. Padla je meja med Slovenijo in Hrvaško, kjer Golobova vlada končno odstranjuje mrežo. Meja z Evropo pa je nekje še nedorečena in krhka, na primer v Ukrajini, kjer nanjo vpliva vojna vihra.«

Spomladansko vreme je na Pot prijateljstva privabilo predvsem mlajše družine z otroki, občanke in občane, ki so vsako leto prisotni, nekaj novih obrazov iz obeh strani nekdanje meje, številne pohodnike s Krasa in mesta ter nekatere kandidate na aprilskih deželnih volitvah.

V drugem delu pohoda se je do Beke sprehodilo več kot 400 ljudi, ki sta jih občini ob glasbeni spremljavi pogostili z joto, kranjsko klobaso in sladicami. Visoko število udeležencev je presenetilo organizatorje, ki so zamudnike na cilju sprejeli le z nasmehom.

