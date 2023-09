Na prehodu za pešce avtomobil podrl 48-letnika

Sinoči malo po 21. uri je na Drevoredu D’Annunzio v križišču z Ulico Padoan avtomobil podrl 48-letnega moškega, ki je prečkal cesto na prehodu za pešce. Trčenje je bilo silovito, pešca je odbilo deset metrov stran in je obležal na cestišču. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prispeli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na oddelku za oživljanje se bori za življenje. Na kraju so bili varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.