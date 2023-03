Na Stefanu so jih pričakali z dišavnicami in dobrodošlico v švedščini

Dark Theme

Na tržaški zavod Jožefa Stefana so v soboto prispeli Švedinje in Švedi. Do sobote bodo s svojimi vrstniki spoznavali Trst in okolico, sledili pouku v učilnicah in laboratorijih, predvsem pa doživeli enkratno izkušnjo v tujini. Mednarodna povezava v okviru programa Erasmus+ z gimnazijo Rudbeckgymnasiet v Örebru na jugu Švedske sicer ni novost.

Tržaški in švedski dijaki na zavodu Stefan (FOTODAMJ@N)

Prve stike sta šoli navezali že leta 2018, lani in letos pa so se dijakinje in dijaki s profesorji odpravili na pot. Vsak obisk ima točno določeno rdečo nit. Lani so spoznavali ekstradeviško olivno olje in vina, severne gozdove in živali, školjke in klapavice, zdaj pa je napočil čas za spoznavanje dišavnic in eteričnih olj.

Tržaški in švedski dijaki na zavodu Stefan (FOTODAMJ@N)

Po hodnikih »stare« šole na Vrdelski cesti (na novem sedežu Stefana na Trgu Canestrini namreč še nimajo vseh laboratorijev) je včeraj dišalo po rožmarinu, žajblju in drugih tipičnih mediteranskih dišavnicah. Mladi kemiki so si v angleškem jeziku podajali navodila za distilacijo in pod nadzorom profesorjev spoznavali antibakterijsko moč rastlin. V veliki dvorani pa je druga skupina sodelovala pri didaktični igri med poukom angleškega jezika.

Tržaški in švedski dijaki na zavodu Stefan (FOTODAMJ@N)