Na trgu lambrette, starodobniki in domači proizvodi

Pomlad na Proseku ta konec tedna ne bo dišala le po zgodnjih cvetlicah, ampak tudi po starodobnikih in domačih dobrotah. Klubi Trieste in Lambretta, Vespa club Trieste, Amici della Topolino iz Trsta in Aneip Olos z Društveno gostilno Prosek in tržaško občino organizirajo na Proseku vikend starodobnikov in tipičnih pridelkov.

Prireditev se bo odvijala na Placu, na trgu pred cerkvijo sv. Martina in v sosednjem Domu prosekarja. Na razstavi pa bodo sodelovali domači proizvajalci tipičnih pridelkov ter starodobna vozila. V soboto se bo mogoče na trgu zaustaviti od 10. do 18. ure, v nedeljo pa do 17. ure.

Šlo bo za prvo tovrstno prireditev na Proseku, je na včerajšnji novinarski konferenci z zadovoljstvom ugotavljala podžupanja Serena Tonel. Poudarila je, da občina rada spodbuja take prireditve, na katerih prodajajo domače proizvode in valorizirajo ozemlje. Glede na to, da bo prireditev potekala na oljčno nedeljo, pa pričakuje, da se bodo na njej ustavili tudi turisti.

Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni je izpostavil, da je nov odbor Društvene gostilne Prosek že od samega začetka začel z mnogimi dejavnostmi. Predsednik društvene gostilne Borut Sardoč pa je prepričan, da morajo organizirati takšne prireditve za dobro domače vasi. Prepričani so, da vaški trg, ki so ga prenovili pred približno desetimi leti, ni dovolj izkoriščen. Tokrat so se odločili, da združijo ljubezen do oldtajmerjev in do domačih proizvodov.

Na Proseku se bodo tako združili ljubitelji tovrstnih avtomobilov in motorjev. Po dolgi zimi se začenjajo spet kazati na cestah, je izpostavil predsednik društva Lambretta in Trieste Michele Pianigiani. Njihovo društvo bo letos praznovalo 25 let obstoja, zaradi česar se veselijo, da bodo s proseškim koncem tedna začeli s praznovanjem.