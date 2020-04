Na Tržaškem deset smrti v enem dnevu

V ponedeljkovem poročilu deželne uprave o epidemiji novega koronavirusa najbolj izstopa število umrlih bolnikov: v 24 urah so v Furlaniji - Julijski krajini v statistiko prišteli kar štirinajst umrlih, kar je eno najvišjih dnevnih števil (če ne najvišje) doslej. Levji delež tega žalostnega izračuna je tudi tokrat pripadel Tržaški: prvič so na tem ozemlju v enem dnevu vpisali deset novih smrtnih žrtev. Pri tem gre poudariti, da se je večina umrlih spopadala tudi z drugimi boleznimi, po drugi strani pa je splošno znano, da del umrlih nikoli ne bo prišel v uradno statistiko, ker jim pred smrtjo niso odvzeli brisa.

Ob žalostnem obračunu zadnjega dne pa gre tudi poudariti, da kaže primerjava podatkov z začetka tega in prejšnjega tedna na rahlo izboljšanje splošne slike na Tržaškem. V okoliških občinah je položaj v glavnem stabilen, edina vidna izjema je Repentabor: v najmanjši občini na Tržaškem je število okuženih skokovito poskočilo zaradi odkritja okužb v domu za starejše občane Hotel Fernetti.

Največ prebivalcev in domov za starejše (ti so pač največja žarišča epidemije) ter zato najbolj pomenljive podatke ima seveda tržaška občina. Tu se je število trenutno pozitivnih v enem tednu sicer povečalo za 88, pretekli ponedeljek pa smo beležili tedenski porast v višini 126 okuženih. Na pokrajinski ravni je porast v zadnjem tednu znašal 97 okuženih, teden pred tem pa 130. Spodbudni so predvsem podatki o številu ozdravelih: v tržaški občini se je njihovo število v enem tednu povečalo za 81, v celi tržaški pokrajini pa za 94.