Na tržaškem pomolu Koncert ob zori

Kakih 450 ljubiteljev glasbe se je v nedeljo zarana zbralo na tržaškem Pomolu Audace in prisluhnilo Koncertu ob zori, prireditvi v okviru festivala TriesteLovesJazz, ki ga v mestu prirejata Hiša glasbe in Glasbena šola 55.

V New Yorku bivajoči videmski pianist Emanuele Filippi je ob 4.50, ko je mesto še objemala tema, sedel za klavir in z vrsto lastnih najprej zelo melodičnih, nato bolj ritmičnih skladb priklical jutro, da se je ob sklepu koncerta z znano Petruccianijevo Brazilian Like lepo zdanilo. Bil je res lep jutranji glasbeni užitek.