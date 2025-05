Na ulicah tudi o krizi industrije

Za varnost na delu bodo na jutrišnjih prvomajskih shodih korakali tako v Trstu kot v Miljah ter med Križem in Nabrežino. Dogodke prirejajo sindikati CGIL, CISL in UIL, prvi bo krenil tržaški shod z zbirališčem na trgu pri Sv. Jakobu ob 9.uri, nato kriški oziroma nabrežinski. Zbirališče bo ob 9.45 pri vaškem spomeniku. Ob 10. uri se bodo podali na ulice tudi v Miljah. Tu bo zbirno mesto pri vrtu Giardini d’Europa. Tako v Nabrežini kot v Miljah se bo shod zaključil z govorom v slovenskem jeziku.

Prvomajskega shoda po mestnih ulicah se bodo udeležili tudi predstavniki gibanja Zdaj Trst, »svoj« shod pa prireja tudi skupina sindikatov COBAS, USB in USI.

Reindustrializacija in plače

»Tako kot vsako leto ne bo naša udeležba na prvomajskem shodu delavcev ritual. Vsakič je priložnost za opozarjanje na konkretne razmere, ki jih doživljamo v Trstu – od industrijskih kriz do slabo plačanega dela, na primer.« Glasnik in občinski svetnik gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza je na srečanju z novinarji o spodbujanju socialno in okoljsko pravičnega gospodarskega razvoja tržaškega območja opozoril na minimalne plače, ki še zdaleč ne dovoljujejo delavcem dostojnega življenja, na vprašanje pogodb, ki jih z zaposlenimi neposredno upravlja Občina Trst oz. na določanje praga, pod katerega plača ne sme zdrkniti. Seveda ni mogel mimo vprašanja reindustrializacije našega območja in opozoril na veliko odprtih industrijskih kriz. Namignil je, da potrebujemo celovit projekt reševanja stanja, ki bi proizvodnjo vrnil v mesto in spodbudil trajnostno industrijsko prihodnost, ki bo vsem omogočala kakovostno delo. Za to je nujno potrebno zasnovati stalno omizje, za zaščito delovnih mest in za načrtovanje strategij vabljivosti.

»Državo so obrnili na glavo«

Svoj prvomajski shod prirejajo jutri tudi predstavniki sindikatov COBAS, USB in USI »za drugačno Italijo, ki naj temelji na delu, miru in solidarnosti,« so zapisali v sporočilu za medije.

Teme, ki jih bodo prinesli na ulice, so razkrili danes pred vhodom v tovarno Adriatronics (nekoč Flex) v Žavljah. Lokacijo so izbrali zato, ker je Adriatronics simbol nemoči institucij ter pomanjkljivosti zakonika za reševanje razširjene industrijske krize in preprečevanje špekulacij. Na predstavitvi, ki jo je vodil Massimiliano Generutti za sindikat USB, so padale kritike ravno na račun vlade in drugih sindikatov, ki se ne dovolj zavzemajo za rešitev proizvodnih obratov.