Na zavodu Stefan s Švedi o kavi in Krasu

Kakšne so lastnosti kave in kako nastaja druga najbolj priljubljena pijača na svetu po čaju? Na taka in še na druga vprašanja so iskali odgovore mladi gostje zavoda Jožefa Stefana, ki so se iz švedskega mesta Örebro za pet dni preselili na Tržaško. Prespali so pri družinah in v tesnem stiku s svojimi vrstniki iz 4. razreda smeri Kemija, materiali in biotehnologija spoznali Slovence v Italiji.

Deset dijakov in dijakinj švedske gimnazije Rudbecksgymnasiet z dvema profesorjema je v preteklih dneh prišlo v Trst v okviru študijskega programa Erasmus+. Šola je na Stefanu dobro znana, saj ni bilo prvič, ki je bila v gosteh. Med bivanjem so jih zlasti očarali kraški pojavi.