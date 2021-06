Načrt z dušo

Začela se je projektna faza za urbano regeneracijo Starega pristanišča. Pred izdelavo glavnega načrta je tržaška občina priredila srečanje z glavnimi akterji preureditve. Andreasu Kiparju, nemškemu krajinskemu arhitektu, kateremu so poverili zeleno preoblikovanje starega pristanišča in sodelavcem družbe Land je uprava zaupala vodstvo delavnice, ki je potekala danes v dvorani Lelio Lutazzi v Skladišču 26. Tehničnega srečanja so se udeležili predstavniki številnih zavodov in organizacij.