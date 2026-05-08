Načrtovano ponovno odprtje proseške klavnice sproža polemike

Načrtovano ponovno odprtje klavnice na Proseku je sprožilo burne odzive. Medtem ko se Občina Trst pripravlja na javno dražbo za nakup objekta, ki bo potekala 22. maja, so nasprotniki projekta proti odprtju zbrali več kot 700 podpisov. Občina je sicer za nakup stavbe iz deželne blagajne že prejela 400 tisoč evrov. Zaščitniki pravic živali pa menijo, da je klanje živali za prehrano v današnjem času etično nesprejemljivo. Na drugi strani lokalni rejci v ponovnem odprtju klavnice vidijo pomembno pridobitev, saj bi se tako izognili dragim ali zamudnim prevozom živali na zakol v bolj oddaljene kraje, kot sta Pordenon in San Vito al Tagliamento.

Med pobudnicami zbiranja podpisov je Cristiana Knaflich, aktivistka za pravice živali in rajonska svetnica gibanja Zdaj Trst v zahodnokraškem rajonskem svetu. Za Primorski dnevnik je povedala, da so od Občine Trst zahtevali podatke o dejanskem številu lokalnih živinorejcev, ki bi uporabljali klavnico, vendar odgovora niso prejeli. Knaflicheva je skupaj s somišljeniki pomisleke glede ponovnega odprta klavnice objavila na spletnem blogu No Mattatoio, svoja stališča pa bodo predstavili tudi na javnem srečanju prihodnjo sredo, in sicer v tržaški knjigarni Minerva (ob 17. uri).

V pogovoru je izpostavila tako etične zadržke ljudi, ki se ne prehranjujejo z mesom ali ribami, kot tudi vprašanje smiselnosti porabe javnega denarja za tak projekt. »Klavnica je kraj mučenja in smrti živali,« je dejala aktivistka in opozorila tudi na možnost širjenja bolezni z zaklanih živali na ljudi ter na nevarnost onesnaženja vodnih virov zaradi odpadnih snovi, ki nastajajo pri delovanju klavnice.