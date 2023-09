Nad trojico so se znesli z obrambnim sprejem in kovinsko palico

Trije državljani Afganistana so bili včeraj malo po 16. uri žrtve napada v Ulici Geppa, ko so nameravali vstopiti v trgovino jestvin. Štirje moški, prav tako tuji državljani, so se znesli nad njimi z obrambnim sprejem in kovinsko palico. Šlo naj bi za poravnavo preteklih sporov, ki so se zaključili z nedavnim pretepom.

Trije Afganistanci so pobegnili proti Trgu Libertà, ki ga trenutno nadzorujejo varnostni organi in vojaki. Četverica je stekla za njimi in jih večkrat uspela udariti. Enemu od žrtev, ki so mu grozili z verigo, so tudi ukradli iz rok mobilni telefon. Moški je na Trgu Libertà zaprosil za pomoč patruljo lokalnih policistov. Redarja sta poklicala še kolege, pri čemer so kasneje s skupnimi močmi in z vojaki uspeli ustaviti domnevna napadalca. Kasneje so vse udeležene prepeljali na poveljstvo, kjer so dogodek podrobneje preiskali. Aretirali so 21-letnega pakistanskega državljana O.M. in 35-letnega afganistanskega državljana F.S., oba že znana organom pregona zaradi več minulih kaznivih dejanj. Prepeljali so ju v tržaški zapor, kjer bosta na razpolago sodni oblasti. Ukradeni mobilni telefon so vrnili lastniku.