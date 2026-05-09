Nagradili najboljša vina in olja, nocoj dvigovanje maja

»Dobrodošli v Dolini!« Po mesecih priprav in predhodnih dogodkih je včeraj napočil veliki dan, s tradicionalnim odprtjem razstav in podelitvijo nagrad za najboljša vina in olja se je pričela letošnja Majenca, ki bo v Dolini poskrbela za druženje in zabavo do torka zvečer.

Ko so prostovoljci še postavljali mize in urejali infrastrukturo za pripravo specialitet na žaru in točenje pijače, je prišla do izraza kulturna plat Majence. V prostorih društva Valentin Vodnik je na ogled razstava domačih oziroma okoliških umetnikov, v prenovljenih prostorih Srenje Dolina so izobešene fotografije Roberta Valentija in Ervina Skalamere, v kleti iste stavbe, torej v stari torkli, pa predstavlja svoje dejavnosti Društvo slovenskih čebelarjev - Trst. O razstavah bomo še poročali.

Kar 54 vzorcev oljčnega olja

Na Gorici je sledilo nagrajevanje 70. občinske razstave vin, 29. občinske razstave ekstra deviškega oljčnega olja in 14. pokrajinske razstave ekstra deviškega oljčnega olja. Podelitev je vodil Robi Jakomin, navzoče je pozdravil tudi dolinski župan Aleksander Coretti, saj so natečaji v občinski režiji. Dolinska srenja pa je v preteklih dneh priredila ljudsko ocenjevanje vin, ki je tudi pomemben del razstave.

Občina je letos prejela deset vzorcev vina (šest belih in štiri rdeča) in kar 54 vzorcev olja. Poudariti je treba, da se na razstavo olja potencialno lahko prijavi veliko več proizvajalcev, od Lazareta do Štivana. Na ljudskem ocenjevanju vin je tako med rdečimi kot belimi vini drugo in tretje mesto z različnima letinama (2024 in 2025) zasedel Mitja Laurica, med rdečimi je ljudska žirija kot najboljše vino izbrala vzorec Aleša Grgiča, med belimi pa Igorja Grgiča.

V strokovnem seštevku lahko govorimo o obrnjeni sliki, saj je tako med belimi kot rdečimi vini slavil sad dela Mitje Laurice iz leta 2024, letnik 2025 se je v obeh kategorijah prebil na drugo mesto. Tretje mesto pa sta zasedli vini Igorja (belo) in Aleša Grgiča (rdeče).

Laurica je z zbiranjem priznanj nadaljeval tudi med nagrajevanjem olja. Tam je namreč zasedel tretje mesto med profesionalnimi proizvajalci dolinske občine. Druga je bila belica Branka Slavca, prva pa Dagla Borisa Pangerca. Med dolinskimi ljubiteljskimi proizvajalci sta z isto oceno slavila dva vzorca, enega je vročil Erik Petaros, drugega Alex in Erik Kuret. Na drugo mesto se je uvrstil Igor Cavarra, na tretje pa Alex Maar.

Med miljskimi oljkarji je slavila turistična kmetija Scheriani, na drugo in tretje mesto se je z dvema vzorcema (enim mešanega olja, drugim belice) uvrstil Bruno Lenardon. Med amaterskimi proizvajalci iz Milj in okolice je slavila Koprčanka Vanda Jakac, drugo mesto je zasedel vzorec Nevia Bologne, tretje pa olje Valerija Anje Zobin.

Na vrh pokrajinske lestvice profesionalnih proizvajalcev olja se je uvrstil domačin Boris Pangerc, drugo mesto v seštevku je zasedla turistična kmetija Scheriani s Čampor, na tretje se je uvrstilo olje Branka Slavca iz Mačkolj. Med ljubiteljskimi proizvajalci sta se na vrh uvrstila vzorca, ki sta slavila tudi v občinskem seštevku, torej olje Alexa in Erika Kureta ter belica Erika Petarosa. Drugo mesto je doseglo olje Damiana Miliča iz Zgonika, sicer tudi najboljše olje iz zgoniške občine. Tretja pa je bila belica Luigija Milica iz Gabrovca.

